Samsung SD da 64 GB in offerta su Amazon

La piattaforma Amazon sta proponendo in offerta una SD Samsung da 64 GB. Una scheda SD è una scheda di memoria utilizzata per memorizzare informazioni digitali. Le schede SD sono comunemente utilizzate in fotocamere digitali, videocamere, smartphone e altri dispositivi portatili.

Insomma, è possibile utilizzarla su qualsiasi dispositivo ne abbia supporto. Scopriamo insieme le caratteristiche ed il prezzo di quella in offerta.

Amazon: Samsung SD da 64 GB in offerta

Le schede SD permettono di aumentare lo spazio di archiviazione disponibile su un gran numero di device, siano essi telefoni, tablet, computer o altri terminali dotati di memoria “espandibile”: grazie alle loro dimensioni contenute, installarle non è affatto difficile. Usarle, poi, lo è ancora meno: basta aver chiaro l’obiettivo che s’intende raggiungere.

Ha una velocità di lettura fino a 130 MB/s; le performance possono variare in base alla capacità, dispone di 6 livelli di protezione: i tuoi ricordi sono al sicuro da acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute e usura. Grazie all’adattatore SD incluso è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi.

La scheda da 64 GB è disponibile su Amazon, seguendo questo link, a 12.60 euro, la memoria da 128 GB costa 24.48 euro, 30 euro per quella da 256 GB ed infine 59.35 euro per quella da 512 GB.