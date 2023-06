Nintendo Switch Pro Controller in edizione speciale in offerta

Nintendo Switch inizialmente conosciuta con il nome in codice di NX, è una console di natura ibrida sviluppata da Nintendo e distribuita in tutto il mondo a partire dal 3 marzo 2017.

In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo il controller in edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ad un prezzo speciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Controller Nintendo Switch in offerta

Una delle qualità più importanti quando si parla di Nintendo Switch è proprio la sua versatilità. Per poterla utilizzare come console portatile, ad esempio, dovrai semplicemente collegare i due Joy-Con al lato destro e sinistro di Nintendo Switch e iniziare a giocare. In alternativa, si possono utilizzare anche dei veri e propri controller, come quello proposto in offerta oggi.

Rivelato in un teaser trailer durante l’E3 2019 e poi ufficialmente annunciato all’E3 2021, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è una nuova ed epica avventura che continua le avventure di Link da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il capitolo che l’ha preceduto. Il titolo è stato confermato ufficialmente al Nintendo Direct del 13 Settembre 2022

Il controller Pro ispirato a Zelda Tears of The kingdom, in edizione limitata, è decorato con motivi ispirati al gioco. Include delle fantastiche funzionalità : comandi di movimento, rumble HD, funzionalità amiibo incorporata e altro ancora. Su Amazon, seguendo questo link, si può acquistare al prezzo di 68.99 euro invece di 74.99 euro, scontato dell’8%.