L’aria condizionata in auto è un argomento che ha suscitato preoccupazioni tra gli automobilisti italiani, in particolare riguardo alla possibilità di ricevere una multa per aver lasciato il climatizzatore acceso durante la sosta del veicolo. Questa preoccupazione è dovuta all’articolo 157 del Codice della Strada, che proibisce di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria. La sanzione è piuttosto salata.

Multe Auto: tutto sul Codice della Strada

Chi non rispetta la regola rischia una multa che va da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro. Questa è stata introdotta nel gennaio 2021 per limitare le emissioni di CO2 e lo spreco di carburante durante la sosta del veicolo. Tuttavia, il divieto si applica solo alle auto con motore termico, come quelle alimentate a benzina, diesel, GPL o metano, e non riguarda le auto elettriche. Infatti, il condizionatore delle auto elettriche non dipende dal motore, ma è collegato direttamente alla batteria di trazione e quindi non inquina.

Per evitare inutili allarmismi, è importante interpretare correttamente la norma del Codice della Strada. Per esempio, l’arresto del veicolo è definito come “l’interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione”. Dunque, se un automobilista è bloccato nel traffico, può continuare a tenere attivata l’aria condizionata della propria vettura. Inoltre, la “fermata” è definita come “la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”. In questo caso, il conducente deve restare alla guida dell’auto, pronto a ripartire appena possibile.

Ciò che è vietato è la sosta, intesa come “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. In altre parole, ogni volta che si scende dall’auto, bisogna spegnere il motore. Lasciarlo acceso per mantenere attiva l’aria condizionata è vietato dal Codice della Strada. Quindi, per evitare multe, è importante spegnere il motore ogni volta che si lascia l’auto, indipendentemente dal fatto che l’aria condizionata sia accesa o meno.