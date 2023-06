Very Mobile, lo strano caso dei 30 GIGA in omaggio mai inseriti nel contratto

Very Mobile, l’operatore telefonico di Wind Tre S.p.A., ha recentemente sollevato qualche interrogativo tra i suoi utenti. Sul sito ufficiale dell’operatore, nella sezione dedicata all’offerta Very 4,99 Voce, è apparsa la scritta “+30 Giga se attivi la ricarica automatica”. Questa, tuttavia, non sembra essere stata attivata per tutti gli utenti che hanno aderito.

Very Mobile: che fine hanno fatto i 30 GIGA promessi?

L’offerta Very 4,99, disponibile dal 16 gennaio 2023, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 4,99 euro al mese. Questa offerta è disponibile per i nuovi clienti Very Mobile che provengono da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali, escludendo Kena Mobile, Spusu e ho. Mobile.

Tuttavia, un utente ex cliente iliad ha segnalato che, nonostante avesse attivato la ricarica automatica in previsione dei “+30 Giga”, la promozione non si è attivata. Il Servizio Clienti 1929 non è riuscito a risolvere il problema e, in alcuni casi, non ha creduto neppure alle parole dell’utente. Solo un consulente ha suggerito di attendere 24 ore, ma anche dopo questo periodo la promozione non è apparsa nell’app.

Nei documenti ufficiali dell’operatore, non viene specificato che attivando la ricarica automatica con l’offerta Very 4,99 si ottengono “+30 Giga”. Pertanto, fino a quando non ci saranno comunicazioni ufficiali, si può presumere che la promozione non esista. Potrebbe essere stato un errore del team che gestisce il sito ufficiale di Very Mobile, o una promozione che doveva partire e a cui hanno ripensato, o una promozione che partirà in futuro. Insomma, è sempre importante leggere attentamente le condizioni delle offerte prima di attivarle e, in caso di dubbi o problemi, contattare il servizio clienti.