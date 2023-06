Very Mobile, la promozione estiva Giga X2 torna con offerte esclusive per i nuovi utenti

L’operatore virtuale Very Mobile ripropone oggi, 13 giugno 2023, la promozione estiva Giga X2 per i nuovi utenti, con offerte tariffarie che partono da 7,99 euro al mese e comprendono una banda dati quadruplicata per una durata di 6 mesi.

Very Mobile ha annunciato una nuova promo dedicata costantemente all’aumento dei Giga, ma in questo caso solo per una durata limitata, dopo aver ripetutamente prorogato la cosiddetta Promo Flash, con la quale si ottenevano 50 Giga in più al mese all’infinito.

Very Mobile offre valide alternative per i nuovi clienti

Oltre all’attuale Promo Flash, termina anche il periodo promozionale per l’offerta di soli dati Very Giga Special da 11,99 euro al mese, che riaprirà in forma più convenzionale, a 13,99 euro al mese, con il nome di Very 300 Giga. Dall’8 aprile al 9 maggio 2022, come annunciato in precedenza, è possibile usufruire del doppio dei Giga per 6 mesi con praticamente tutto il portafoglio Very, ad eccezione dell’offerta Very 4,99 voce e delle offerte da 6,99 euro al mese.

Pertanto, la promozione Giga X2 sarà disponibile solo con piani che hanno un costo mensile minimo di 7,99 euro. Dopo l’attivazione, il moltiplicatore sarà impostato su due. All’inizio del settimo mese, il piano selezionato tornerà a fornire la sua quantità di dati di base.

Come in passato, Very 300 Giga include solo 300 Giga di traffico Internet mobile 4G al mese, senza alcun pacchetto di minuti o SMS. Tuttavia, i nuovi abbonati possono ottenere 600 Giga al mese per 6 mesi con la promozione Giga X2.

Questa promozione è esclusiva per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero senza aver prima richiesto la portabilità. Tuttavia, indipendentemente dalla modalità di acquisto, il costo di attivazione è sempre di 9,99 euro.

Fino al 2023, il limite mensile di utilizzo dei dati in roaming nei Paesi dell’Unione Europea è fissato a 12,80 Gigabyte.