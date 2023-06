Viaggiare può essere un’esperienza arricchente, ma può anche comportare alcuni inconvenienti, come l’inaccessibilità a determinati contenuti di streaming a causa dei blocchi regionali. Tuttavia, esiste una soluzione per accedere all’intero catalogo Netflix da qualsiasi parte del mondo: l’uso di una VPN, in particolare NordVPN.

Netflix: la NordVPN è la soluzione definitiva

NordVPN è una delle migliori VPN per questo scopo. I suoi server sono di proprietà della società e vengono costantemente aggiornati dai suoi tecnici per bypassare qualsiasi blocco regionale, anche il più recente. Inoltre, fornisce una larghezza di banda illimitata, che è essenziale per lo streaming. Questo significa che puoi guardare tutti i contenuti di Netflix ovunque tu sia, senza restrizioni geografiche, buffering e alla massima qualità disponibile.

Per utilizzare NordVPN, devi prima scaricare e installare l’applicazione ufficiale, disponibile per tutti i sistemi operativi e utilizzabile su sei dispositivi contemporaneamente. Una volta aperta l’applicazione, ti connetti a un server italiano tra quelli disponibili. Puoi anche scegliere un indirizzo IP dedicato italiano con server a Milano o a Roma. Dopodiché, torni sulla piattaforma di streaming e rifai l’accesso. In questo modo, la tua posizione virtuale risulterà in Italia, consentendoti di accedere all’intero catalogo Netflix senza censure né restrizioni geografiche.

Ricorda che l’uso di una VPN non solo ti consente di accedere a contenuti di streaming bloccati regionalmente, ma offre anche un ulteriore livello di sicurezza crittografando i tuoi dati e proteggendo la tua privacy online. Quindi, se viaggi spesso o semplicemente desideri accedere a un catalogo più ampio di contenuti di streaming, l’uso di una VPN come NordVPN potrebbe essere la soluzione ideale per te.