Lo sapevate che in questo periodo Amazon sta regalando a tutti gli effetti un buono sconto del valore di 15 euro, che potrebbe ad esempio tornarvi utile in occasione del Prime Day, ma non solo? vi spieghiamo il semplice trucchetto che vi permetterà di riceverlo a costo completamente azzerato.

Amazon, ecco come potete avere il coupon gratis

Per incentivare l’utilizzo di un servizio effettivamente poco richiesto dal pubblico, Amazon ha giustamente pensato di mettere a disposizione una promozione molto interessante. Gli utenti, prima di tutto, devono accedere e scaricare l’applicazione ufficiale di Amazon Photos, uno spazio nel cloud sul quale è possibile caricare gratuitamente le proprie immagini.

Proprio quest’ultima azione è da compiere per ricevere il coupon di 15 euro, nel momento in cui l’utente avrà effettuato l’upload di uno scatto, avrà diritto a ricevere, entro pochi giorni, il coupon stesso. Da notare che tutta la promozione presenta delle limitazioni importanti, poiché al giorno d’oggi non è possibile accedervi se in passato si ha già utilizzo Amazon Photos, o comunque si è caricata almeno una volta un’immagine. L’idea alla base della campagna è proprio quella di conquistare nuovi utenti, non rispolverare coloro che già comunque hanno avuto l’occasione di toccarlo con mano.