Apple iPhone 14 ad un prezzo da non credere

Ormai mancano davvero pochi mesi all’uscita dei nuovi modelli di iPhone, sarà anche per quello che la piattaforma Amazon ha recentemente deciso di scontare i modelli precedenti.

Parliamo per la precisione di Apple iPhone 14 da 128 GB nel colore viola, proposto a 829 euro invece di 1029 euro, scontato quindi del 19%.

Apple iPhone 14 scontato su Amazon

Vi ricordo che iPhone 14 monta uno schermo da 6.1 pollici e di una risoluzione da 2532×1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Dispone di processore Apple A15 Bionic con 6 GB di memoria RAM e (in questo caso) 128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo una doppia fotocamera da 12 megapixel mentre sul lato anteriore una fotocamera singola da 12 megapixel. Lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 14 ancora più spettacolare.

Monta una batteria da 3279 mAh e sistema operativo iOS 16. Be che dire, se siete alla ricerca di un iPhone ad un prezzo ragionevole questo è il momento giusto per approfittarne!!!.