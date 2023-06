Per quest’estate l’operatore telefonico Iliad ha deciso di far tornare a sorpresa una delle sue offerte mobile. Come da tradizione dell’operatore, si tratta di un’offerta super interessante e dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. L’offerta in questione è Iliad Flash 130.

Iliad folle, per l’estate ritorna l’offerta mobile Iliad Flash 130

Tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico francese potranno attivare nuovamente una delle super offerte mobile di Iliad. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata Iliad Flash 130. Quest’ultima è davvero super conveniente, dato che include ogni mese fino a 130 GB di traffico dati con connettività 4G ad un prezzo di 8,99 euro al mese.

Oltre a questo, come di consueto, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Oltre ai nuovi clienti, l’offerta è attivabile anche da tutti i già clienti dell’operatore che hanno attive alcune offerte. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte compatibili sono le seguenti:

Iliad Voce a 4,99 euro al mese, iliad a 5,99 euro al mese, Iliad Giga 40 a 6,99 euro al mese, Iliad Giga 50 a 7,99 euro al mese, Iliad Giga 80 a 7,99 euro al mese, Iliad Flash 100 a 7,99 euro al mese, Iliad Flash 120 a 7,99 euro al mese, Iliad Flash 120 2023 a 7,99 euro al mese.

Ricordiamo inoltre che anche l’offerta Iliad Flash 130 include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso i numeri di rete fissa e di rete mobile di alcune destinazioni straniere, tra cui Francia, Grecia, Finlandia, Repubblica Ceca, India e Regno Unito.