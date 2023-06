Scossa nel mondo del gaming: ufficiale aumento dei prezzi per Xbox Series X e Game Pass

Microsoft può contare dalla sua un gran numero di utenti grazie alle sue ultime console da gaming e grazie anche al servizio in abbonamento Xbox Game Pass. A quanto pare, però, stanno per arrivare brutte notizie. Secondo quanto è stato pubblicato in queste ore sul sito web The Verge, infatti, sembra che il colosso americano aumenteranno presto i prezzi di questo servizio e anche della Xbox Series X.

Microsoft potrebbe presto aumentare i prezzi di Xbox Series X e Xbox Game Pass

Secondo quanto rivelato in queste ore dal noto sito web The Verge, il colosso americano Microsoft avrebbe deciso di aumentare il prezzo di alcune sue proposte. Tra queste, come già accennato, sembra che aumenterà in primis il prezzo di vendita della console da gaming Xbox Series X. L’annuncio in questione sembra che sia stato fatto proprio dal responsabile delle comunicazioni del team di Xbox, ovvero Kari Perez. Quest’ultimo ha infatti così dichiarato: “Abbiamo mantenuto i nostri prezzi per le console per molti anni e abbiamo adeguato i prezzi per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato”.

Secondo quanto è emerso, il nuovo prezzo della console a marchio Xbox dovrebbe essere pari a 549,99 euro. Questo aumento riguarderà diversi paesi dell’Europa e sembra che potrebbe succedere anche in Italia. Si vocifera che questo aumento sarà introdotto a partire dal mese di agosto.

Dovrebbe inoltre aumentare anche il prezzo del servizio in abbonamento a Xbox Game Pass. Quest’ultimo dovrebbe avere un costo di 10,99 euro al mese. E non è tutto, perché questo aumento dovrebbe essere più imminente, dato che è previsto già per il mese di luglio. Rimaniamo comunque di ulteriori conferme riguardanti il mercato italiano.