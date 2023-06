MG HS e MG EHS, svelato il nuovo design delle auto

MG HS e MG EHS sono due dei modelli più richiesti dal pubblico, oltre ad essere stati quelli che hanno accompagnato il ritorno del brand in Italia, vetture leader del segmento C, tanto da essere le più vendute nel Regno Unito (i numeri parlano di 10’855 unità vendute nei primi cinque mesi). L’estate ha portato con sé una ventata di novità e di rinnovamento, infatti il C SUV presenta un look più contemporaneo, con uno stile deciso e sportivo.

Le dimensioni sono sempre le stesse, infatti il restyling ha portato a ridisegnare completamente la parte anteriore (con nuovi gruppi ottici a LED e indicatori di direzione), con piccoli inserti nel posteriore (firma luminosa differente). I due modelli sono oggi in commercio con l’allestimento Luxury e cerchi in lega da 18 pollici, potendo scegliere anche la nuova colorazione Iron Oxide Grey, oltre all’aggiornamento hardware dell’infotainment.

MG HS e EHS: le motorizzazioni

Le modifiche, come vi abbiamo anticipato, riguardano più che altro il comparto estetico, infatti le motorizzazioni restano le stesse: 1.5 Turbo GDI benzina da 162CV per la HS, mentre plug-in hybrid per la EHS, quindi motore elettrico da 90 kW, abbinato alla suddetta motorizzazione (per questa è possibile approfittare anche dell’ecobonus).

Entrambe le versioni integrano MG Pilot, la consolle con la quale accedere a tutti gli ADAS oggi disponibili, per una maggiore sicurezza ed un confort superiore nei lunghi viaggi. I listini partono da 25’490 euro per la MG HS 1.5 (cambio manuale) e da 36’590 euro per la MG EHS. Molto interessanti sono anche le promozioni attivate da MG, che prevedono un Summer Bonus di 400 euro per la HS, ma anche vantaggi fino a 2000 euro complessivi.