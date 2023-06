Canone RAI e superbollo aboliti, gli utenti potranno festeggiare

Tra le tasse più odiate in assoluto ce ne sono di certo due, le quali sono molto diverse tra loro. La prima è sicuramente il superbollo, mentre la seconda è rappresentata dal canone Rai. Non ci sono altri modi per non pagare quest’ultima, se non quelli indicati sui siti ufficiali.

Partendo dal presupposto che si tratta di una tassa nazionale e quindi uguale per tutti indipendentemente dal luogo in cui si risiede, il canone è obbligatorio e integrato all’interno della bolletta dell’elettricità.

Canone Rai e superbollo da abolire, ecco quali sono le notizie ad oggi

Per evitare di pagare il canone, bisogna solo avere dei requisiti in particolare, i quali non possono essere di certo per tutti.

Il primo in assoluto è quello di avere almeno 75 anni di età: tutte le persone anziane quindi potranno evitare di pagare. La stessa cosa vale per le persone che non raggiungono la soglia di reddito minima, proprio come coloro che in casa non hanno una televisione che riceva i canali RAI.

Per quanto riguarda invece il bollo e il superbollo, il discorso è diverso. Parlando del secondo, si tratta di una tassa che viene imposta solo ed esclusivamente a coloro che hanno un’auto che supera un determinato numero di kilowattori. Sarebbe stato finalmente depositato, in bozza, un documento nel quale verrebbe chiesta l’abolizione. Ad occuparsene sarebbe stato il ministro Salvini, il quale starebbe portando avanti la questione da mesi. Probabilmente qualcosa si comincia a muovere, per cui bisognerà solo pazientare per ottenere nuove informazioni in merito.