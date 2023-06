WindTRE ha superato TIM, 5,99 € al mese con la nuova GO 150 TOP+

Anche questa volta si parla delle offerte telefoniche mobili, settore che vede primeggiare una delle aziende migliori. WindTRE sta dando del suo meglio e gli utenti se ne stanno rendendo conto.

Oltre alle solite offerte telefoniche, vogliamo porre l’attenzione anche su quelle del settore e-commerce, più in particolar modo su tutti gli articoli che Amazon offre a prezzo scontato. Esistono inoltre i nostri tre canali Telegram ufficiali, i quali riescono a portare ogni giorno più di 70 offerte esclusive da parte del celebre sito e-commerce. Ovviamente entrando al loro interno ci saranno tanti altri benefici, i quali non sarebbero possibili in altri modi. Ci sono infatti anche dei buoni sconto e dei codici sconto, tutti disponibili quotidianamente. Per entrare nei canali ecco i link diretti:

WindTRE ha la soluzione perfetta per tutti: ecco la nuova offerta da 15o giga al mese

Nessuno degli utenti scappati tempo fa da WindTRE si sarebbe aspettato una situazione del genere. Secondo quanto riportato infatti l’azienda avrebbe avviato una campagna di recupero dei suoi vecchi clienti, basando tutto su un’offerta in particolare. Questa, che prende ufficialmente il nome di GO 150 TOP+, ha davvero tutto quello che serve per battere la concorrenza.

Si parte come sempre dai minuti, i quali non hanno alcun limite per le telefonate perso tutti i numeri. Ci sono poi anche 200 SMS da inviare a tutti, ma la vera e propria bomba sta nella connessione ad internet che è disponibile con 150 giga in 4G.

Il prezzo mensile che WindTRE sta proponendo equivale a soli 5,99 € al mese per tutti coloro che ricevono una proposta di rientro.