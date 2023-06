Una promozione davvero interessante vi attende da WindTre, è perfetta per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, appartiene alla serie WindTre Go, e costa anche meno di 6 euro al mese.

Le richieste di attivazione, come sempre quando parliamo di soluzioni di questo tipo, devono essere presentate nei negozi fisici, con portabilità obbligatoria del numero di telefono originario, ed un costo iniziale comunque sufficientemente ridotto (spesso è gratuita l’attivazione).

WindTre, qual è la promo da battere

Con WindTre gli utenti possono davvero spendere molto poco ed avere libero accesso ad una promozione assolutamente invitante, oggi è il turno della WindTre Go 75 XS, soluzione che ha un costo di soli 5,99 euro al mese, addebitati in automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile. Il costo di attivazione, nel caso in cui fosse di vostro interesse, è decisamente conveniente: basteranno 4,99 euro.

Il bundle a disposizione è comunque uno dei migliori in circolazione, poiché gli utenti si ritrovano a poter accedere a ben 50 SMS da utilizzare verso tutti, minuti illimitati che possono essere spesi verso un qualsiasi numero di telefono, per finire con ben 75 giga di internet alla massima velocità disponibile.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la campagna promozionale non prevede vincoli contrattuali di alcun tipo, gli utenti potranno quindi abbandonare WindTre quando e come vorranno, senza costi aggiuntivi. L’attivazione, come ampiamente annunciato ed anticipato, è possibile solamente nei negozi fisici, e con possibili limitazioni in regioni di appartenenza.