App letali, il vostro smartphone potrebbe essere in serio pericolo

La sicurezza dei nostri dispositivi digitali è una questione di crescente importanza. Secondo una recente ricerca di Uswitch, ci sono almeno 20 app molto popolari che nascondono spyware o software dannosi. Queste applicazioni, scaricate da utenti ignari quasi 250.000 volte tra maggio 2022 e quest’anno, possono rappresentare un rischio significativo per la sicurezza dei dati personali e finanziari.

App letali: date un’occhiata al vostro elenco di applicazioni

L’app mSpy è stata identificata come il software di stalkerware più diffuso sul mercato, con oltre 100.000 ricerche solo negli ultimi 12 mesi. Questa app si presenta come un software per tenere traccia delle persone care, ma le recensioni negative indicano che si tratta di una truffa e di un virus. Per l’esattezza, il sistema scarica un software di accesso remoto sui computer delle vittime, concedendo l’accesso al dispositivo a un potenziale truffatore.

Il rischio è maggiore se si tratta di un telefono ricondizionato o di un dispositivo di seconda mano venduto su siti di rivendita come Facebook Marketplace ed eBay. A maggio, è stato scoperto che milioni di dispositivi Android economici erano stati compromessi con malware che rubavano informazioni prima ancora che lasciassero la fabbrica.

Per proteggere la propria sicurezza digitale, è fondamentale che gli utenti comprendano i rischi associati all’installazione di queste app e all’acquisto di dispositivi da mercati di rivendita non autorizzati. È importante quindi adottare misure precauzionali per garantire che il dispositivo sia privo di spyware prima dell’utilizzo. Fortunatamente, Google e Apple sono spesso veloci nel rimuovere qualsiasi app che violi le loro regole, ma alcune di queste applicazioni potrebbero essere ancora scaricate sui dispositivi.