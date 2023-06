Solo 1 euro per acquistare la tecnologia da Esselunga, in questi giorni gli utenti sono veramente liberi di approfittare di uno dei migliori Speciali Multimediali di sempre, la perfetta soluzione disponibile in ogni singolo negozio in Italia, con la quale accedere a tanti smartphone dai prezzi economici.

Le occasioni disponibili da Esselunga vi lasceranno davvero spiazzati, i prezzi attivati dall’azienda sono decisamente più bassi del normale, obbligando comunque il consumatore a recarsi personalmente nel punto vendita più vicino alla propria residenza. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero essere limitate, ma se volete risparmiare consigliamo di affrettare l’acquisto.

Approfittate delle offerte Amazon con i codici sconto gratis disponibili in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid, potete scoprirlo a questo link.

Esselunga, il regalo che tutti stavano aspettando

L’occasione ghiottissima di Esselunga riguarda più che altro la possibilità di avere libero accesso ad un prodotto di tecnologia a solo 1 euro. Gli utenti che effettivamente acquisteranno uno degli smartphone elencati, potranno avere in cambio le cuffie a padiglione Jaz, aggiungendo solamente 1 euro allo scontrino (il loro valore commerciale è di 69 euro).

I nuovi prodotti in promozione da Esselunga spaziano su tutta la tecnologia generale, volendo però scegliere per forza uno smartphone, sarà possibile approfittare di Galaxy A34 5G a 298 euro, Xiaomi Redmi 10C a 118 euro, Redmi Note 10 Pro a 198 euro, oppure anche di Apple iPhone 12, disponibile a 698 euro.

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, sono per comodità raccolti nelle pagine che trovate qui sotto, ricordando comunque che gli acquisti devono essere completati nei negozi fisici, e non altrove in Italia.