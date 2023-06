Il volantino Lidl vuole indubbiamente essere uno dei migliori in circolazione, per questo motivo ha messo a disposizione di tutti gli utenti una spettacolare serie di prezzi bassi in esclusiva assoluta, con i quali potersi confrontare nell’ottica di godere di una buona qualità, spendendo sempre il minimo indispensabile.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione ciò che ci aspettavamo di vedere, per questo motivo gli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei negozi fisici in Italia, con accesso diretto senza vincoli territoriali. In parallelo ricordiamo che tutti i prodotti sono disponibili con scorte limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare anzitempo (anche prima della scadenza effettiva della campagna).

Lidl, questo nuovo volantino è una meraviglia

Con il volantino Lidl, attivo fino a questa domenica, gli utenti possono indiscutibilmente approfittare di una serie di riduzioni davvero da non perdere, che comprendono più che altro piccoli elettrodomestici per la casa.

I prezzi partono dai soli 24,99 euro necessari per l’acquisto di una piastra per waffle, salendo poi vertiginosamente ai 59 euro necessari per la friggitrice ad aria calda, un accessorio per la cucina che tutti dovrebbero avere nel 2023, ma anche i 99 euro richiesti per l’acquisto di una macchina per fare la pasta, oppure i 79 euro per il microonde digitale.

Tutti questi dispositivi sono commercializzati da Lidl alle più classiche condizioni, ovvero è prevista la garanzia legale di 24 mesi, che copre così i singoli difetti di fabbrica. I dettagli della campagna sono reperibili direttamente qui sotto.