La celebrazione del centenario di Alfa Romeo ha portato alla creazione di due modelli speciali: la Giulia e la Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario. Queste edizioni limitate, di cui sono stati prodotti solo 100 esemplari per modello, hanno riscosso un successo straordinario, esaurendosi in breve tempo in tutti e cinque i continenti.

Alfa Romeo Quadrifoglio: quali sono le particolarità delle vetture in edizione limitata?

Questi modelli speciali sono un omaggio all’eccellenza tecnica e alla passione per le competizioni che hanno caratterizzato la storia di Alfa Romeo. Sono dotati di un motore 2.9 V6 potenziato a 520 CV, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico che ottimizza il trasferimento di coppia e aumenta stabilità, agilità e velocità in curva. Questi modelli si distinguono anche per i dettagli estetici, come le pinze dei freni color oro, la calandra e le calotte degli specchietti in carbonio a vista, e gli interni con cuciture a vista color oro e il logo celebrativo sulla plancia.

A proposito di quest’ultimo, si tratta di una rilettura moderna dello storico logo di Alfa Romeo, che conserva la sua solidità ed eleganza ma aggiunge un “tocco cromatico contemporaneo” che richiama le gloriose vetture e le celebri vittorie sportive del marchio.

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario sono state completamente vendute in meno di due mesi. Questi modelli, limitati a 200 esemplari, hanno conquistato il cuore degli “Alfisti” in tutto il mondo, grazie alla loro combinazione di design unico e prestazioni eccezionali. Queste edizioni speciali si distinguono per una serie di dettagli estetici unici, tra cui anche splitter, spoiler e minigonne in fibra di carbonio. Di queste ne sono state realizzate in in tre colorazioni: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.