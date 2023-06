Netflix, le nuove serie TV di giugno sono bellissime: ecco le prime TRE

Sembra essere un periodo estremamente ambiguo per Netflix, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno portato la piattaforma streaming agli onori della cronaca. La famosa azienda è stata in grado di migliorare tanti aspetti negli ultimi anni, arrivando però nell’ultimo periodo a tirare un brutto colpo ai suoi utenti, o meglio a gran parte di essi.

La scelta di non concedere più la condivisione delle password al pubblico è stata una decisione ponderata da parte di Netflix, che ne ha ricavato al momento sia un vantaggio che uno svantaggio. Come è stato possibile vedere nel caso di alcune nazioni, il pubblico sarebbe diminuito fino al 15%, mentre altri dati parlano di un aumento degli abbonamenti vista la forzatura di averne uno personale. Ora come ora però le persone ancora iscritte stanno valutando quelli che sono i contenuti lanciati durante l’ultimo mese, con la classifica che parlerebbe chiaro.

Netflix: queste sono le principali serie TV che occupano i primi tre posti in classifica

Tutti se lo aspettavano ed effettivamente è accaduto: la nuova serie TV “Questo mondo non mi renderà cattivo” è al momento saldamente in testa alla classifica delle serie. Un plebiscito ha acclamato questa produzione, la quale però viene seguita a ruota da altre due serie molto famose.

Al secondo posto ecco la nuova stagione di “Non ho mai…“, mentre al terzo posto c’è Manifest. Molto probabilmente quest’ultima serie potrebbe avanzare nelle prossime settimane, vista la grande curiosità degli utenti letteralmente stregati dai misteri che si susseguono stagione dopo stagione.