Lidl, la nota catena di supermercati, ha recentemente introdotto un nuovo prodotto che sta attirando l’attenzione dei clienti: un aspirapolvere portatile SilverCrest. Questo dispositivo, che costa meno di 25 euro, è diventato molto popolare grazie alla sua potenza e alla sua praticità.

Lidl: le caratteristiche del prodotto in offerta

L’aspirapolvere portatile SilverCrest è un dispositivo ricaricabile che funziona in totale autonomia. La sua batteria al litio di 7,4 V / 2 000 mAh consente di mantenere la carica per 15 minuti, tempo sufficiente per rimuovere la polvere dai luoghi più difficili da raggiungere in casa. Questo apparecchio è progettato per pulire gli interstizi dei mobili, la tastiera del computer e altri angoli difficili da raggiungere. È dotato di un attacco 2 in 1, che include un beccuccio piatto e un attacco spazzola.

I clienti di Lidl che hanno già acquistato questo aspirapolvere ne parlano molto bene. Alcuni commenti dei clienti includono “Piccolo, ma potente”, “L’ho comprato per averlo a portata di mano in macchina, e funziona molto bene. Le prestazioni sono sufficienti” e “Questo piccolo aspirapolvere elegante sorprende per la sua potenza di aspirazione. Il design e il risultato sono convincenti”.

Questo aspirapolvere portatile è disponibile in nero o bianco e ha un serbatoio per la polvere con una capacità di 100 ml. Il suo prezzo di soli 24,99 euro lo rende un’opzione accessibile per chi cerca un dispositivo di pulizia efficace e facile da usare. Insomma, l’aspirapolvere portatile SilverCrest di Lidl offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se stai cercando un modo conveniente e efficace per mantenere pulita la tua casa, questo prodotto potrebbe essere la soluzione ideale per te.