Robot aspirapolvere a poco più di 100 € su Amazon, offerta super

Amazon riesce a battere anche questa volta gli altri siti e-commerce proponendo uno sconto eccezionale. Questo riguarda un robot aspirapolvere con una potenza di aspirazione pari a 2200pa. Il prezzo è davvero ottimo per coloro che vogliono avvicinarsi a questo tipo di dispositivo, ma continuerà a valere solo per pochi giorni.

Questi in basso sono i link diretti ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte Amazon quotidiane:

Robot aspirapolvere a prezzo scontato, Amazon offre una grande soluzione a chi vuole la pulizia smart in casa

I grandi sconti di Amazon cominciano a vedersi ed è proprio oggi la giornata adatta per acquistare un pezzo molto importante. Tutti coloro che si stanno avvicinando al mondo delle pulizie smart potranno beneficiare in offerta eccezionale che riguarda un robot aspirapolvere.

Si tratta di un dispositivo ottimizzato per la pulizia sui tappeti, il quale è infatti in grado di identificarli facilmente. Nei punti più critici, sarà in grado di aumentare la potenza al massimo in maniera totalmente automatica. Il sensore a griglia è in grado di risolvere il problema del passaggio sulle superfici come moquettes e appunto tappeti.

Il robot in vendita su Amazon ha anche un sensore ad infrarossi che evita la collisione, in grado di scrutare la zona a 720°. Ricordiamo che il robot può essere controllato dall’applicazione ufficiale così come dei comandi vocali espressi con i due assistenti Alexa e Google Assistant.

Il prezzo di oggi è davvero eccezionale visto che c’è il 5% di sconto su Amazon. Il robot in questione costa dunque 123,29 € nella colorazione grigia. Adesso bisogna solo aggiungerlo al vostro carrello.