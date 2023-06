WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, basta infatti aprire l’app sul proprio dispositivo per avere a disposizione la possibilità di messaggiare con chiunque e in pochi e semplici click.

Tuttavia, nonostante la sua utilità nella vita di tutti i giorni sia innegabile, essa non ci salva dal vivere alcune situazioni un po’ scomode.

Ci riferiamo, per esempio, a quei momenti in cui si ricevono messaggi che non si vorrebbero aprire, chat che vorresti fingere non aver mai visto così da non essere costretto a dare una risposta.

Può succedere per i messaggi di lavoro, quelli che arrivano nei momenti meno appropriati, quando si cerca di evitare una persona in maniera discreta, o semplicemente in quei casi in cui non si ha voglia di parlare.

In genere, quando si vuole fingere di non aver visto un determinato messaggio, si imposta il dispositivo in modalità aereo, in questo modo il nostro numero non risulterà più online cosicché sarà possibile aprire una determinata chat senza che l’altra persona lo sappia.

Tuttavia, l’ opzione aereo può essere anche fastidiosa, in quanto, una volta impostata, non si avrà più la possibilità di navigare su internet nè di utilizzare la rete WiFi.

Di conseguenza, il tentativo di evitare di rispondere a una determinata chat, ci impedirà di poter svolgere tutte le nostre attività sul cellulare o almeno quelle che necessitano l’utilizzo di Internet e delle relative applicazioni.

WhatsApp, Ecco come applicare la funzione

A tal proposito vi forniamo una delle funzioni più segrete di WhatsApp che probabilmente non conoscete e che vi consente di risolvere la situazione in pochi click.

Con questa funzione il vostro profilo apparirà in modalità “invisibile“, cosicché i contatti non potranno vedervi in linea, ma avrete comunque la possibilità di continuare a navigare in rete e svolgere le altre attività normalmente.

Ecco di seguito i passaggi da seguire per rendere il vostro WhatsApp invisibile.

Aprire l’applicazione e andare su “ Impostazioni “;

“; Scorrere fino alla sezione “ Archiviazione e dati “;

“; Cliccare sull’opzione “ Proxy ” e poi su “ Usa Proxy “;

” e poi su “ “; Digitare 0.11 nell’apposito campo di testo e premere “Salva“

In questo modo forziamo l’applicazione a generare un errore, tale errore non ci consentirà più di ricevere o inviare messaggi, tuttavia vi sarà comunque possibile accedere a internet e svolgere tutte le altre normali funzioni senza rinunciare alla propria connessione.

Tuttavia, è importante sapere che si tratta comunque di un errore che rimarrà attivo fino a quando non sarà eliminato manualmente allo stesso modo di come è stato impostato.

Seppur nelle sue piccole limitazioni, tale soluzione rappresenta comunque un trucco molto utile da applicare per esigenze particolari.

A tal proposito, sembra proprio che WhatsApp stia comunque lavorando per garantire questa funzione senza dover generare alcun tipo di errore, del resto l’applicazione è in continuo aggiornamento, quindi forse non sarà necessario aspettare tanto.