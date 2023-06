Nothing, neonata azienda che nel corso degli ultimi anni ha presentato al mondo prodotti di tecnologia fortemente all’avanguardia, primo fra tutti il Nothing Phone (1), è pronta a rinnovare la sfida al mercato della telefonia mobile, con il lancio del nuovo modello: il Nothing Phone (2).

Con un breve comunicato stampa, la realtà fondata nel 2020 da Carl Pei, astro uscente da OnePlus, ha ufficialmente confermato la data di presentazione, con tanto di evento ufficiale , del modello di nuova generazione: sarà l’11 luglio alle ore 17:00 (ora italiana).

Nothing Phone (2) sta arrivando

Di specifiche tecniche ne conosciamo davvero poche, i rumors trapelati nel corso delle ultime settimane non hanno praticamente svelato nulla di come potrebbe essere il nuovo smartphone di Nothing. A farla da padrona sarà sicuramente la Glyph Interface, una back cover costellata di strisce LED che andranno ad avvolgere il modulo della fotocamera e della ricarica wireless.

Stando alle ultime informazioni, il design non dovrebbe subire grandi modifiche, la cover sarà realizzata in vetro leggermente curvo, utilizzato anche anteriormente, con la presenza di un notch punch hole, nella parte superiore del dispositivo (più che altro sulla sinistra). Il processore, basandoci sulla conferma dello stesso Carl Pei, dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, con annessa batteria da ben 4700mAh, perfetta per gestire le richieste del sistema, senza obbligare necessariamente gli utenti a vivere con l’ansia da prestazione (o da smartphone scarico).

L’evento sarà possibile seguirlo direttamente su YouTube, mentre per maggiori informazioni in merito allo stesso, collegatevi subito qui. Ora non ci resta che avere pazienza per conoscere da vicino il nuovo smartphone.