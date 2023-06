Benzina e Diesel, il prezzo torna a salire, ecco quanto costa oggi

L’estate sta arrivando, e con essa anche la sempre più problema salassata relativa all’aumento dei costi di benzina e diesel. Esattamente come accaduto anche gli anni precedenti, i prossimi mesi potrebbero vedere un incremento del prezzo alla pompa.

Cercando di non andare troppo oltre con la mente, e fermandosi quindi a oggi, notiamo sin da subito un incremento dei costi della benzina. Come riportato da ANSA, i primi a muovere il tariffario sono stati Eni e Q8, con un incremento pari ad 1 centesimo rispetto alla settimana immediatamente precedente.

A questo link potete trovare il nostro canale Telegram ufficiale, che vi aspetta con codici e coupon Amazon completamente gratis in esclusiva.

Aumenti Benzina e Diesel, quanto costano

Stando ai dati forniti dall’Oservaprezzi del Mimit, con aggiornamento effettivo alle 8 dell’11 giugno, il prezzo della benzina è di circa 1,84 euro al litro (per quanto riguarda il self-service), contro 1,832 euro della settimana precedente, seguito dal diesel che si ferma a 1,678 euro al litro (sempre self service), in leggera risalita rispetto a 1,671 euro della precedente rilevazione.

I prezzi chiaramente cambiano nel momento in cui si osserva il costo per quanto riguarda il servito, poiché la benzina sale addirittura a 1,977 euro al litro (contro 1,972 euro), passando poi a 1,819 euro al litro previsto dal diesel, che la settimana precedente aveva infatti registrato 1,815 euro.

Come avete potuto voi stessi notare, il diesel presenta un valore che potremmo quasi definire stazionario, quella a crescere, seppure di poco, è più che altro la benzina (in controtendenza rispetto allo scorso anno, quando la situazione era ribaltata).