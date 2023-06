Benzina, aumentano ancora i costi, cause e possibilità di risparmio

La benzina, ad oggi, rappresenta uno dei beni primari cui le famiglie italiane non possono fare a meno.

La necessità di doversi spostare quotidianamente per lavoro, esigenze personali e altro ancora, e il sostanziale aumento dei prezzi della benzina negli ultimi mesi, ha determinato l’insorgere di nuove e importanti problematiche che hanno inciso sul bilancio di ogni famiglia italiana

Fare il pieno di benzina, ad oggi, è quasi impossibile senza incorrere in prezzi davvero molto alti, problema che solamente qualche anno prima non aveva ragion d’essere.

Secondo i recenti dati annunciati dai gestori all’Osservanza prezzi del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli aumenti dei prezzi hanno riguardato:

Benzina self , passato da 1.821 a 1.826 euro al litro;

, passato da 1.821 a al litro; Diesel self , da 1.665 a 1.668 euro al litro;

, da 1.665 a al litro; Benzina servita , ha un prezzo medio di 1.965 euro al litro;

, ha un prezzo medio di al litro; Diesel servito, dal prezzo medio di 1.811 euro al litro;

dal prezzo medio di al litro; Gas naturale complesso ( GNC ), ad un costo tra 1.522 e 1.616 euro al chilogrammo;

), ad un costo tra al chilogrammo; Gas di petrolio liquefatto (GPL), ad un costo tra 0.750 e 0.770 euro al litro

Benzina, ecco le cause degli aumenti

Le cause che hanno determinato un aumento dei prezzi della benzina sono prevalentemente:

L’aumento del prezzo del petrolio grezzo ;

; Molti paesi hanno diminuito la loro produzione di petrolio, rendendo quest’ultimo meno disponibile rispetto al passato;

di petrolio, rendendo quest’ultimo meno disponibile rispetto al passato; La pandemia che ha determinato un blocco sostanziale delle attività economiche che da pochissimo hanno ripreso il loro corso.

Si presume che l’aumento dei costi della benzina raggiungerà livelli più alti nei mesi di Luglio ed Agosto, mesi durante i quali, per l’inizio delle vacanze e dei viaggi estivi, aumenta sostanzialmente la domanda di carburante.

Tuttavia l’aumento dei prezzi della benzina nel periodo estivo non è determinato solamente dalla domanda, ma anche e soprattutto dal fatto che tutta l’estate, a causa dei forti sbalzi di temperatura, scioperi e blocchi di produzione, risulta essere il periodo dell’anno in cui si registrano maggiori problemi per quanto riguarda l’approvigionamento e l’estrazione del petrolio.

Al fine di ridurre le spese per l’acquisto di carburante si cosiglia agli utenti una maggiore consapevolezza dei prezzi della benzina presso le zone di rifornimento più vicine al proprio paese, in modo di poter fare una differenza di costi e recarsi alle pompe di benzina con prezzi più convenienti.

Oltre naturalmente alla necessità di limitare l’uso delle automobili qualora non sia un’esigenza o passare alle sempre più numerose soluzioni ecologiche e tecnologiche che l’industria automobilistica e dei mezzi di trasporto in generale continua a sviluppare anno dopo anno.