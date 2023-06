Kena Mobile è una delle migliori realtà del territorio nazionale, la sua nuova promozione vuole essere il mezzo tramite il quale gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a tantissimi contenuti, riuscendo a spendere il minimo indispensabile.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere con gli altri MVNO, tra cui ad esempio troviamo Fastweb Mobile, la promozione di cui parleremo nel nostro articolo è da ritenersi attivabile solo da coloro che escono da uno specifico operatore virtuale o da Iliad, al momento attuale infatti non è possibile richiederla dagli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore classico (come TIM, Vodafone o WindTre), la portabilità è sempre obbligatoria.

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone in esclusiva assoluta, potete averle solo grazie al nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Kena Mobile, un mese di offerta è gratis

Kena Mobile è una delle migliori realtà del momento, proprio perché riesce a condensare nelle offerte i prezzi più bassi ed i contenuti più interessanti. Tra le soluzioni che dovreste attivare subito troviamo la Kena 7,99 150GB Star Plus, una soluzione dal nome tanto lungo, quanto interessante.

Il suo prezzo, come è facilmente intuibile, è di 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM (non sono previsti vincoli di durata). All’interno della promo si trovano tranquillamente 150 giga di internet in 4G (in Europa sono limitati a 8GB), con anche 1000 SMS da poter utilizzare verso chiunque, per finire con illimitati minuti da spendere verso amici e parenti in Italia.