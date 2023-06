Iliad distrugge TIM con i 200GB in 5G gratis della Flash 200

Iliad sta pian piano mettendo tanta carne al fuoco, la quale infatti porta gli utenti ad essere sempre più orgogliosi di aver sottoscritto un’offerta. Sono altrettanti quelli rimasti fuori, i quali in procinto di decidere se sottoscrivere una promozione del gestore o meno, hanno visto scadere il tempo residuo per farlo.

Ora però potrebbe cambiare tutto, visto che secondo quanto riportato Iliad starebbe di nuovo distruggendo l’intero mercato della telefonia mobile con l’ultima promo lanciata sul sito ufficiale. Ovviamente si tratta sempre di una soluzione che include tutto al suo interno, altrimenti non staremmo parlando del celebre gestore che vanta oggi più di 10 milioni di utenti. Sono in tanti poi a non sapere ancora che sottoscrivendo una promo di Iliad con il prezzo di 9,99 € al mese, si potrà accedere, oltre che ad un regalo, anche ad una ulteriore opportunità ma questa volta per la rete fissa.

Iliad batte tutti gli altri gestori sul tempo proponendo per prima un’offerta da 200 giga, ecco quanto costa

Diverse offerte hanno fatto capolino sul mercato della telefonia mobile mettendo gli utenti in condizione di poter scegliere. Iliad, vista la situazione, è intervenuta con un’offerta già vista in passato, la quale al suo interno vanta contenuti super convenienti per la loro generosità ma soprattutto per il prezzo a cui vengono attribuiti.

La Flash 200 ha minuti ed SMS senza limiti con 200 giga in 5G, standard di rete offerto gratis da Iliad. Il prezzo è di 9,99 € al mese. Scegliendo questa offerta, potrete anche sottoscrivere la promo in fibra ottica a 19,99 € al mese.