Per il suo compleanno, Iliad ha deciso di proporre un’offerta mai vista prima d’ora. Oggi parleremo della sua Flash 200, ossia l’offerta più generosa che l’operatore abbia mai fatto, anche se spesso si presenta con dei bundle vantaggiosi per i nuovi e vecchi utenti.

Nello specifico, la nuova offerta Flash 200, consentirà ai clienti dell’operatore di aver ben 200 Giga al mese a un costo bassissimo di 9,99 euro. L’offerta è disponibile per tutti e ha al suo interno anche minuti ed sms illimitati.

Come tutte le offerte dell’operatore, non ci sarà alcun tipo di rimodulazione e può essere attivata anche per chi è già cliente.

Iliad FLASH 200: 200 Giga in 5G, ecco come averli

Flash 200 ha in sé un bundle molto interessante. Iliad infatti propone ai suoi clienti di poter usufruire di una vantaggiosa offerta che comprende: 200 Giga di traffico internet da poter utilizzare sotto rete 4G e 4G+ e anche 5G in Italia. Ovviamente, il tutto si completa con SMS e minuti illimitati.

Il prezzo, come al solito, è bassissimo: solamente 9,99 euro al mese. La tariffa si potrà attivare entro il prossimo 15 giugno 2023. Di seguito, l’offerta nel dettaglio: