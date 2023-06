Mini PC Bmax Gemini Lake J4105 in offerta su Amazon

Tra le migliaia di offerte che la piattaforma Amazon propone ogni giorno troviamo anche una gran parte di prodotti tecnologici. Oggi per esempio vogliamo parlare del Mini PC Bmax Gemini Lake J4105.

Il prodotto si trova in offerta sulla piattaforma a soli 129.99 euro invece di 179.99 euro, scontato del 28%. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Amazon propone Mini PC Bmax ad un prezzo top

Il prodotto è dotato di RAM DDR4 da 8 GB ad alta velocità, SSD M.2 interno da 256 GB per vivere un’esperienza più veloce, avviare in pochi secondi, trasferire file senza aspettare, puoi espandere a 2T. L’estensione del disco rigido richiede però un cavo SATA speciale, nel caso in cui siate interessati potete comunque contattare il produttore.

Inoltre dispone del sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato con Intel Gemini Lake N4120 quad-core (4C/4T, cache 4M, fino a 2,6 GHz), ideale per ufficio, intrattenimento, istruzione, cartelloni pubblicitari di digital signage e una varietà di diversi scenari per giochi di luce. Ha una scheda grafica integrata UHD Graphics 600 core, risoluzione 4K Ultra HD (4096×2160 @ 60Hz) offre quasi quattro volte la nitidezza di 1080p. Tutti i video possono essere riprodotti tramite il tuo smart computer sempre e ovunque, il computer HDMI supporta anche il triplo display 4K, migliora l’efficienza del lavoro collegando 2 * porte HDMI.

E ancora, supporta WiFi dual-band 2.4G + 5.0G, con segnale wireless WiFi più forte e stabile, per soddisfare le esigenze di trasmissione wireless ad alta definizione e big data. Significa anche che puoi trasferire o scaricare dati a velocità elevate affidabili. Inoltre, questa CPU per computer supporta Bluetooth 5.0, che può collegare facilmente dispositivi multimediali, mouse, altoparlanti o cuffie. Seguite il link su Amazon per maggiori dettagli.