Vodafone, offerte SHOCK fino a 150GB per distruggere TIM

Sono molti i gestori che negli ultimi anni sono stati in grado di battere realtà molto più famose nel mondo della telefonia mobile. Tutto ciò è stato possibile in virtù di alcune offerte piene di contenuti e molto meno costose del solito, le quali sono state accolte di buon grado dal pubblico. Soprattutto i gestori virtuali ci sono ritagliati uno spazio molto ampio, a discapito di realtà molto più blasonate come lo è ad esempio Vodafone.

La celebre azienda anglosassone però vuole combattere con tutte le sue armi migliori per contrastare i provider virtuali. La dimostrazione è arrivata con il ripristino di alcune offerte del passato recente, le quali sono di nuovo disponibili con prezzi bassissimi. I contenuti poi sono eccezionali, visto che offrono centinaia di giga e tutto senza limiti.

Vodafone riporta in alto le sue offerte Silver, ecco fino a 200 giga al mese con tutto senza limiti tra minuti ed SMS

Quelli che in passato avevano visto quanto fossero interessanti le nuove offerte della gamma Silver, sanno benissimo che ora sono di nuovo disponibili.

La prima delle due è disponibile per gli utenti a cui viene proposto un rientro ad un prezzo mensile pari a 7,99 € se si paga con Smart Pay. Al suo interno ci sono 150 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Se volete di più c’è anche l’altra soluzione, quella che oltre a minuti e messaggi senza limiti consente di avere 200 giga in 4G per internet. Il prezzo in questo caso è bloccato per due anni a 9,99 € al mese pagando con Smart Pay.