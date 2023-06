Very Mobile, un operatore di telecomunicazioni, sta offrendo un’offerta speciale a un numero limitato di clienti esistenti, consentendo loro di passare a un nuovo piano al modico prezzo mensile di 8,99 euro. Il pacchetto include 250 GB di dati, oltre a SMS e chiamate illimitate. Questa interessante offerta è stata inviata a un segmento della base clienti di Very Mobile attraverso un marketing SMS mirato.

L’offerta è evidenziata nel messaggio SMS, che sottolinea il prezzo e i vantaggi del piano Very 8,99 250GB. Il messaggio informa i clienti che possono approfittare dell’offerta senza incorrere in penali se annullano il piano prima del prossimo rinnovo. Per attivare il piano, i consumatori devono accedere all’app Very Mobile e seguire le istruzioni.

Very Mobile propone nuove offerte

I clienti esistenti che vogliono approfittare dell’offerta possono farlo direttamente tramite l’app. Al momento del passaggio, riceveranno un messaggio che verifica la loro registrazione e i vantaggi di cui potranno usufruire, come un ampio quantitativo di dati, chiamate gratuite e SMS illimitati.

Very Mobile aveva proposto un’offerta simile qualche mese fa, con un costo mensile di 8,99 euro per 200 GB di dati, 200 SMS e chiamate illimitate. L’offerta attuale offre ai consumatori 50 GB di dati in più al mese senza alcun costo aggiuntivo, per un rapporto qualità/prezzo ancora più vantaggioso.

L’offerta è rivolta in particolare agli attuali clienti Very Mobile che hanno un piano attivo con un costo mensile di 8,99 euro o inferiore. Il pacchetto include 250 GB di traffico Internet mobile al mese, accesso 4G ad alta velocità, chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso i numeri nazionali.

L’attivazione di questa offerta non ha scadenza, il che significa che il piano Very 8.99 250GB è disponibile per l’abbonamento per sempre. Questo offre ai consumatori qualificati la possibilità di continuare a godere dei vantaggi del piano senza vincoli temporali. L’offerta di Very Mobile è interessante per i consumatori esistenti, poiché fornisce una notevole capacità di dati e scelte di comunicazione illimitate a un prezzo conveniente, offrendo un’esperienza mobile piacevole.