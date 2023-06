Dogee V30T: il rugged phone bello, economico e soprattutto indistruttibile (Recensione)

In questi giorni abbiamo avuto modo di testare il nuovissimo Dogee V30T un rugged phone molto bello ma soprattutto in grado di resistere a qualunque stress. Lo abbiamo messo veramente a dura prova e che dire? E’ stato in grado di resistere a qualsiasi tipo di danno.

Confezione

La confezione del Doogee V30T si presenta in un vivace giallo, un colore che subito cattura l’attenzione e si distingue rispetto alle classiche confezioni di smartphone. Questa scelta cromatica rispecchia l’essenza stessa del telefono: audace, resistente e pronto a farsi notare.

All’apertura della scatola, si trova subito il V30T, protagonista indiscusso. Il telefono è ben protetto, garantendo che arrivi nelle mani dell’utente in perfette condizioni. Accanto al telefono, la confezione include una serie di accessori utili. C’è un cavo dati, fondamentale per la connessione con altri dispositivi e per il trasferimento di file. L’alimentatore incluso assicura che si possa iniziare a ricaricare il telefono appena tolto dalla scatola, senza dover acquistare accessori aggiuntivi.

Un dettaglio particolarmente apprezzabile è la presenza di una pellicola sostituibile. Infine, è presente un piccolo manuale di utilizzo.

Design e Materiali

Il Doogee V30T che stiamo esaminando presenta una colorazione unica e affascinante chiamata Galaxy Gray. Questo colore non è il tipico grigio che potresti aspettarti, ma ha una caratteristica molto particolare: la cover posteriore cambia colore in base alla luce del sole esterna. Questo significa che il telefono può assumere diverse sfumature di colore a seconda dell’illuminazione, aggiungendo un tocco di unicità e dinamismo al design del dispositivo.

Per quanto riguarda i materiali costruttivi, combina plastica morbida e inserti metallici per creare un dispositivo robusto e resistente. La back cover e il frame laterale sono realizzati in plastica morbida, un materiale che offre una buona resistenza a graffi, sporco e impronte. Gli inserti metallici, presenti sotto la fotocamera e sui tasti, aggiungono un tocco di raffinatezza e durabilità al design del telefono.

Inoltre, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni estreme. Il connettore USB-C è protetto da uno sportellino in gomma, mentre il carrellino per le SIM e la microSD dispone di una guarnizione per tenere all’esterno l’acqua. Questi dettagli costruttivi contribuiscono a rendere il Doogee V30T un telefono rugged, in grado di resistere a urti, cadute e immersioni in acqua.

il Doogee V30T misura 178,4 x 83,1 x 17,8 millimetri e il peso del dispositivo è di 376 grammi. Questo lo rende un telefono piuttosto pesante, ma questo è in parte dovuto alla sua robustezza e alle sue caratteristiche tecniche avanzate.

Specifiche Tecniche

Hardware

Il dispositivo è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 1080, noto per le sue prestazioni elevate. Questo chipset è in grado di gestire applicazioni e giochi pesanti senza problemi, garantendo un’esperienza utente fluida e senza lag. Il telefono è dotato di 12 GB di RAM, che supportano il chipset nel gestire le operazioni multitasking. Inoltre, il dispositivo offre 256 GB di memoria interna, che possono essere espansi fino a 2 TB con una microSD, fornendo ampio spazio per foto, video e applicazioni. Il telefono offre anche la possibilità di espandere virtualmente la RAM, utilizzando fino a 8 GB della memoria interna per migliorare le prestazioni in multitasking.

Display

Il Doogee V30T è dotato di un display IPS LCD da 6,58 pollici con una risoluzione FullHD+ (1080 x 2408 pixel). Anche se non è un pannello AMOLED, il display offre immagini nitide e dettagliate. Inoltre, il display ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce movimenti fluidi e reattivi. Il display è protetto da un Corning Gorilla Glass, che lo rende resistente a graffi e urti.

Connettività

Il dispositivo offre una connettività completa, con supporto per le reti 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Questo significa che il telefono può connettersi a reti cellulari ad alta velocità, reti WiFi ad alta velocità, dispositivi Bluetooth e può essere utilizzato per pagamenti mobili tramite NFC. Inoltre, il sistema di posizionamento del telefono è molto completo, con supporto a GPS (a doppia banda), GLONASS, Beidou e Galileo.

Biometria

Il Doogee V30T offre due metodi di sblocco: un lettore di impronte digitali posto sul tasto di accensione/sblocco e lo sblocco facciale tramite la fotocamera frontale. Entrambi i metodi sono rapidi e precisi e durante il nostro test si sono dimostrati sempre impeccabili permettendo lo sblocco senza il minimo errore.

Audio

Gli altoparlanti stereo del dispositivo sono posizionati sulla parte frontale. Questa disposizione è ideale perché evita che il suono venga ostruito quando il telefono è appoggiato su una superficie piana. Inoltre, la posizione frontale degli altoparlanti consente una migliore direzionalità del suono, migliorando l’esperienza audio durante la visione di video o l’ascolto di musica.

Lo smartphone è dotato di audio Hi-Res, una tecnologia che offre una qualità del suono superiore rispetto allo standard CD. L’audio Hi-Res è in grado di riprodurre le sfumature e i dettagli della musica con una fedeltà molto più alta, offrendo un’esperienza di ascolto più ricca e coinvolgente.

In termini di qualità del suono, il Doogee V30T offre un buon equilibrio. Nonostante manchino un po’ i bassi, le frequenze medie e alte sono ben rappresentate, rendendo il suono chiaro e dettagliato.

Fotocamera

Il Doogee V30T offre un comparto fotografico di alto livello, con una varietà di sensori che permettono di catturare immagini di alta qualità in diverse condizioni di luce.

Sensore principale: Il sensore principale del dispositivo è da 108 megapixel con apertura f/1.8. Questo sensore cattura immagini con un livello di dettaglio impressionante, sia in modalità di risoluzione piena che utilizzando la tecnica del pixel binning. Tuttavia, il sensore mostra qualche difficoltà in condizioni di scarsa luce, tendendo a virare le immagini sul giallo. Questo problema può essere mitigato intervenendo sul bilanciamento del bianco in modalità manuale.

Sensore ultra grandangolare: Il sensore ultra grandangolare da 16 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo di 130 gradi permette di catturare immagini di ampio respiro. Questo sensore restituisce foto di buona qualità, senza la tendenza a virare sul giallo riscontrata con il sensore principale.

Fotocamera notturna: La fotocamera notturna da 20 megapixel con apertura f/1.8 e due LED a infrarossi è in grado di illuminare la scena in condizioni di buio completo, catturando immagini monocromatiche di buona qualità. La messa a fuoco in queste condizioni è veloce e precisa.

Fotocamera frontale: Il dispositivo è dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel, che scatta selfie di buona qualità quando la luce è sufficiente.

Nonostante le prestazioni generalmente buone del comparto fotografico, il Doogee V30T mostra qualche difficoltà in condizioni di scarsa luce, con una tendenza a una eccessiva saturazione dei colori e una difficoltà a mettere a fuoco. Tuttavia, in condizioni di buona illuminazione, il dispositivo è in grado di catturare immagini di alta qualità con un buon livello di dettaglio.

Autonomia e batteria

Il Doogee V30T si distingue per la sua eccezionale autonomia, grazie a una batteria da 10.800 mAh che garantisce un utilizzo prolungato del dispositivo senza la necessità di ricariche frequenti.

Questa capacità di batteria è notevole e permette di utilizzare intensamente il telefono per due giorni interi senza doverlo ricaricare. Questo include la visione di film, l’uso di giochi 3D per diverse ore, l’ascolto di musica a volume alto e l’uso di connessioni di rete cellulare e WiFi. Con un utilizzo più moderato, la batteria può durare fino a quattro giorni, un risultato davvero impressionante (può arrivare a 47 ore di chiamata, quasi un record). Con i nostri tes senza un uso intenso siamo riusciti ad arrivare ben a 7 giorni di autonomia.

Nonostante la sua grande capacità, la batteria del Doogee V30T non richiede molto tempo per ricaricarsi. Il dispositivo supporta la tecnologia di ricarica rapida a 66 watt (grazie all’alimentatore integrato), che permette di ricaricare completamente la batteria in circa due ore. Inoltre, il Doogee V30T supporta la ricarica wireless a 15 watt.

La Videorecensione

Le conclusioni

Dogee V30T è sicuramente il rugged phone del momento ed è destinato a tutti coloro che fanno sport estremi o lavori dove il pericolo di danneggiare il proprio smartphone è sempre dietro l’angolo. Lo si può trovare a 539€ su Amazon ma applicando lo sconto in pagina si possono risparmiare ulteriori 60 euro.

Note positive sono sicuramente la durata della batteria e il design mentre il Dogee V30T pecca sull’audio nonostante la presenza della certificazione HiRes e sulla fotocamera non proprio all’altezza delle aspettative.