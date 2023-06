La piattaforma Amazon ogni giorno propone diverse offerte molto interessanti, oggi per esempio ha catturato la nostra attenzione la macchina del caffè De’ Longhi Icona.

Quest’ultima è infatti proposta a soli 148 euro scontata del 18% rispetto ai 180 euro del prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon sconta De’ Longhi Icona

Macchina del caffè espresso a pompa Icona dalla finitura bianca, nera o rossa con dettagli cromati raggiunge pressione a 15 bar e dispone di una caldaia in acciaio inox. La macchina Icona vi permette di miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita.

Icona inoltre è dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E. Facilissima da utilizzare, dispone infatti di tre semplici tasti per tutte le funzioni: accensione/spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino. Dopo 9 minuti di inutilizzo la macchina si spegne automaticamente ed il serbatoio d’acqua ha una capacità di 1.4 l, trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia. Non manca il ripiano scaldatazze.

Vi ricordo che la piattaforma Amazon permette, a tutti i clienti iscritti al proprio programma Prime, di pagare in tre semplici rate a tasso zero con Cofidis. In questo caso fino al 20 giugno 2023. Seguite il link per maggiori informazioni sulla macchina in questione.