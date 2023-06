Come funziona la protezione solare sul nostro corpo e quale scegliere

Con così tante informazioni in giro sulla protezione solare, può essere difficile sapere quale acquistare quando si deve andare a mare. Per questo motivo, abbiamo deciso di farti capire in poche parole cosa c’è nella protezione solare e come funziona.

I filtri solari sono prodotti per la cura della pelle che contengono ingredienti attivi che proteggono le cellule della pelle dalle radiazioni ultraviolette del sole, inclusi i raggi UVB (i raggi che causano bruciore) e UVA (i raggi che causano l’invecchiamento della pelle), al fine di prevenire danni che possono portare al cancro della pelle, oltre ad altre patologie. I filtri solari funzionano incorporando principi attivi chimici o fisici (o una combinazione di entrambi) per proteggere la pelle dai danni dei raggi UV.

Ecco a cosa servono i numeri

I prodotti per la protezione solare possono essere disponibili in varie formule, tra cui creme, lozioni, spray, gel, oli, stick, mousse o schiume e polveri, afferma il direttore del laboratorio di bellezza GH Birnur Aral, Ph.D.

Mentre “SPF” sta per Sun Protection Factor (ovvero il livello di protezione della crema) ed è seguito da un numero (ad esempio 15, 30, 50, ecc.) e indica quanto tempo impiegherebbero i raggi UVB del sole a bruciare la pelle quando il prodotto viene applicato.

Ad esempio, una protezione 50 indica che la pelle impiegherebbe 50 volte più tempo a scottarsi durante l’esposizione al sole quando si indossa il prodotto rispetto a quando non si indossa. Il numero si riferisce solo alla protezione fornita contro i raggi UVB, quindi cerca il termine “ampio spettro” sulla confezione per assicurarti che il prodotto protegga anche dai raggi UVA.

Come funzionano i filtri solari chimici e fisici?

I filtri solari chimici sono realizzati con principi attivi chimici come l’avobenzone e l’omosalato, che agiscono assorbendo la luce UV che viene a contatto con la pelle.

I filtri solari fisici (noti anche come filtri solari minerali) contengono ingredienti minerali attivi per la protezione solare come l’ossido di zinco e il biossido di titanio, che agiscono riflettendo la luce UV sulla pelle. Alcune formule includono ingredienti attivi per la protezione solare sia chimici che fisici.