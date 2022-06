Il 21 giugno, Wired Magazine ha pubblicato un articolo intitolato “Here Comes the Sun – to End Civilization” e il 23 giugno LiveScience.com ha riportato: “Una macchia solare gigante è raddoppiata di dimensioni in 24 ore e punta proprio sulla terra“.

La minaccia descritta in queste storie è associata al clima solare, in particolare a una “espulsione di massa coronale” (CME) che colpirà la terra in futuro. Un CME sufficientemente grande può causare un disturbo geomagnetico (GMD) che può danneggiare in modo permanente la rete elettrica, causando un blackout a lungo termine.

All’inizio di questo mese, il 13 giugno, questa minaccia è stata resa estremamente chiara al Segretario dell’Energy Advisory Board (SEAB) durante la riunione trimestrale.

Il 22 giugno il SEAB ha pubblicato alcuni chiarimenti a riguardo.

Non ci sono protezioni che reggono

Non è stata menzionata la necessità di garantire che la “modernizzazione” includa la protezione della rete contro le minacce informatiche, il sabotaggio fisico, le minacce alla catena di approvvigionamento (come i trasformatori cinesi con backdoor hardware) o le minacce elettromagnetiche (create dall’uomo o da madre natura.)

Anche una piccola tempesta solare può causare deboli fluttuazioni della rete elettrica e avere un piccolo impatto sulle comunicazioni satellitari.

Nel 1989, una forte eruzione solare ha sparato così tante particelle caricate elettricamente verso la Terra che la provincia canadese del Quebec ha perso energia per nove ore.

Oltre a causare problemi alla nostra tecnologia sulla Terra, possono essere mortali per un astronauta se provocano lesioni o interferiscono con le comunicazioni di controllo della missione. Una situazione che potrebbe mandare in tilt un pianeta intero.