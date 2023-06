Kena Mobile nasconde nel suo grande catalogo, una delle migliori offerte in circolazione, rappresenta la soluzione ideale su cui fare effettivamente affidamento, nel momento in cui il consumatore si dovesse trovare nelle giuste condizioni, ergo in uscita da uno specifico MVNO.

La limitazione più grande è proprio questa, il cliente non può essere in uscita da un qualsiasi operatore telefonico, ma se dovesse richiedere la portabilità, risulta essere costretto ad avere il possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o di Iliad. In caso contrario ha comunque la possibilità di attivare la promo, ma dovrà richiederla necessariamente su nuova numerazione.

Premete qui e collegatevi al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete le offerte Amazon ed anche numerosi codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Kena Mobile, le sorprese sono infinite

Con Kena Mobile le sorprese sono davvero ridotte all’osso, in questi giorni gli utenti possono continuare a richiedere la Kena Star, una soluzione davvero molto invitante, con la quale riuscire a godere di 130 giga di traffico dati, illimitati minuti e 1000 SMS, riuscendo a versare solamente 6,99 euro al mese (tramite il credito residuo della SIM ricaricabile collegata).

L’attivazione, come anticipato limitata ai soli uscenti che rispettano le condizioni predefinite, può essere richiesta tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, con consegna gratuita a domicilio, e senza costi aggiuntivi, se non legati alla necessità di una prima ricarica, che possa superare la mensilità iniziale. Da notare, inoltre, che la navigazione è limitata ad una velocità massima di 50Mbps in download, anche se con la migliore connessione possibile.