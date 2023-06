MediaWorld vuole fare la differenza in Italia, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una speciale campagna promozionale con la quale riuscire a convincere all’acquisto anche i più restii e dubbiosi. I prezzi sono bassi e convenienti, ma sopratutto non presentano limitazioni di alcun tipo.

La versatilità della campagna è senza dubbio uno dei suoi punti di forza, poiché al giorno d’oggi è possibile fruirne praticamente ovunque in italia, senza differenze particolari in termini di dislocazione territoriale. Gli utenti che vogliono cercare di spendere poco possono recarsi ovunque, oppure affidarsi all’e-commerce, mediante il quale avere libero accesso ai prezzi più bassi, con consegna diretta a domicilio.

MediaWorld è infinita, arrivano nuovi sconti assurdi

Il Red Friday di MediaWorld sta per finire, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per mettere le mani su prodotti di alto livello, senza spendere poi così tanto. Gli smartphone più interessanti partono dalla fascia media, con Galaxy A33 a 289 euro, Oppo Find x5 lite a 379 euro, oppure anche Honor 70 a 449 euro, Oppo A16s a 139 euro e Redmi 10C a soli 149 euro.

Volgendo la propria attenzione verso la fascia più alta, ecco arrivare soluzioni del calibro di Apple iPhone 13, acquistabile a 779 euro, l’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino, deprezzato proprio a causa della presenza sul mercato del nuovo modello. Tutti questi prodotti sono acquistabili solamente in negozio e sul sito ufficiale, i dettagli sono disponibili poco sotto.