CoopVoce assurda, le EVO sono due e arrivano a 150GB a partire da 6 euro

Non era di certo un mistero il fatto che CoopVoce stesse dominando il mondo della telefonia mobile da tempo. Gli ultimi anni hanno messo in chiaro diverse cose, come la grande potenza dei gestori virtuali che sono riusciti addirittura a sovrapporsi ai provider più blasonati.

Proprio nel caso del provider di Coop, le offerte parlano chiaro essendo sempre le stesse, ovvero quelle in riferimento alla linea EVO. La grande prerogativa di queste promozioni mobili è quella di offrire tanti contenuti per prezzi irrisori. A dimostrarlo ancora una volta è il sito ufficiale, dove entrambe le soluzioni sono disponibili con prezzi e contenuti diversi.

CoopVoce ha le offerte migliori: lo dimostrano i contenuti e i prezzi delle EVO 30 e 150, ecco i dettagli

Probabilmente qualcuno si mangerà le mani venendo a conoscenza della promozione che riguardava l’offerta mobile che prende il nome di EVO 30. Questa soluzione infatti è in grado attualmente di offrire un prezzo molto basso, solo 6,90 € al mese, ma pochi giorni fa costava meno.

Questo non preclude le grandi possibilità che gli utenti che la sottoscrivono possono avere, visto che al suo interno c’è tutto. Ecco infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per internet.

Segue poi l’offerta migliore, quella che ha portato CoopVoce a dominare: la EVO 150. Al suo interno gli utenti possono trovare gli stessi contenuti dell’offerta precedente ma con un cambiamento che riguarda il prezzo e i giga. La promo costa 8,90 € al mese per sempre con 150 giga in rete 4G.