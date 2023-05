Iliad SHOCK, 200GB con la nuova FLASH distruggono Vodafone e TIM

Gli utenti che stavano cercando una nuova promozione mobile potranno certamente accontentare la loro volontà scegliendo un provider come Iliad. Tra quelli più in voga del momento, tale azienda risulta di certo quella a conferire più certezze a chi cerca una nuova offerta mobile. Il merito è della grande affidabilità, aspetto non di poco conto che il gestore è stato in grado di costruirsi con il passare del tempo. Negli ultimi anni sono cambiate diverse cose, con gli ultimi mesi che hanno portato a compimento il processo di crescita necessario per dominare il mondo della telefonia.

Parlando proprio delle migliori offerte di Iliad, ce ne sono alcune che stanno rubando la scena alla concorrenza. In primo luogo ce ne sarebbe una in particolare che anche con la pubblicità in TV ha raccolto grandissimi consensi. Ovviamente il nome è quello della Flash 200, offerta che ritorna in auge dopo mesi di torpore. Ricordiamo infatti che Iliad l’aveva sostituita con altre opportunità.

Iliad: la promo migliore in questo momento è la Flash 200, ecco cosa include al suo interno ogni mese

Bisogna cominciare subito con un countdown: l’offerta migliore di Iliad, ovvero la Flash 200, torna disponibile ma avete ancora 17 giorni per sottoscriverla. Questo significa che dopo tale termine non sarà più possibile avere quella che probabilmente è la migliore offerta sul mercato.

Ciò che rende la promozione mobile una vera e propria occasione è soprattutto il prezzo. Gli utenti possono averla a 9,99 € al mese per sempre con il 5G in regalo.

Al suo interno ecco poi minuti e messaggi senza limiti con 200 giga per la navigazione sul web.