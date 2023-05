Computer Lenovo da 249 euro in offerta su Amazon, che regalo

Oggi si parla del nuovo computer portatile Lenovo in vendita su Amazon. Vi occorre qualcosa di rapido e in grado di svolgere tutte le operazioni senza pretendere molto? Potreste finalmente trovarvi di fronte al dispositivo perfetto per le vostre esigenze.

Lenovo IdeaPad in offerta: ecco quali sono le caratteristiche del computer meno costoso in vendita su Amazon

Quando si parla di computer meno costoso, non si può fare altro che contestualizzare la frase: ci sono dispositivi che costano certamente di meno, ma in questo caso parliamo di un PC dal nome altisonante e con ottime caratteristiche. Sarebbe quindi meglio definire questo computer come uno dei migliori nella sua gamma con il prezzo più conveniente.

Il Lenovo IdeaPad in questione è innanzitutto molto leggero visto che pesa 1,6 kg. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche si parte da un display da 14″ in full HD, con un processore Intel Celeron N4120 e una scheda grafica integrata. La memoria RAM è di 4GB mentre la memoria interna è di 128GB. Il dispositivo è dotato dell’ultimo sistema operativo Windows 11 e del Wi-Fi 6. La colorazione è Abyss Blue.

Per quanto riguarda il prezzo, lo pagherete solo 249 € visto che Amazon applica uno sconto del 29% sul prezzo originale di 349 €. Risparmierete quindi 100 € netti. Per acquistarlo adesso dovete aggiungerlo al vostro carrello Amazon.

Ricordiamo che potete basarvi su due anni di garanzia e su 30 giorni di reso nel momento in cui dovessero sorgere dei problemi.