Con il lancio di Diablo 4, Blizzard ha deciso anche di pubblicizzare un nuovo trailer del live-action creato dal regista premio Oscar Chloe Zhao. Sebbene l’abbinamento sia un po’ una sorpresa, i risultati parlano inevitabilmente da soli ed è sicuro dire che Zhao abbia fatto centro.

Oltre alla data di uscita di Diablo 4 naturalmente mostrata alla fine del breve video, il trailer ha anche dato agli spettatori la possibilità di capire come potrebbero essere i personaggi nella vita reale.

Ecco tutti i personaggi presenti nel video

La clip inizia con un persona con quattro dita che si imbatte in un cavallo ucciso e chiede aiuto allo spettatore. Verrà quindi mostrata un’inquadratura di un ragazzino circondato dalle rovine fumanti della loro città, ed è qui che verrà mostrata per la prima volta la classe Rogue, che a prima vista potrebbe scagliare frecce e schivare palle di fuoco.

La scena successiva fa vedere ciò che potrebbe essere la classe Strega che evoca un serpente per respingere i servi di Lilith. Da non dimenticare il Negromante che nella scena evoca la sua orda di scheletri. Infine troviamo la classe mutaforma, vediamo infatti un individuo trasformarsi in un Werebear e l’onnipresente Barbaro con la sua mazza.

Il trailer live action di Diablo 4 ha già ricevuto molti elogi dalla community e non fa che aumentare ancora di più l’entusiasmo che circonda il gioco. Ora che mancano solo una manciata di giorni al lancio, ti suggeriamo di rimanere connessi per eventuali suggerimenti e notizie sui prossimi aggiornamenti futuri.