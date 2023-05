Fra non molto tempo il produttore cinese Xiaomi dovrebbe annunciare in veste ufficiale un nuovo smartphone top di gamma. Si tratta del prossimo Redmi K60 Ultra, il quale potrebbe arrivare presso altri mercati sotto il nome di Xiaomi 13T Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha postato un’immagine che ci rivela come potrebbe essere il design.

Xiaomi Redmi K60 Ultra, il leaker Digital Chat Station rivela il possibile design

In queste ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha postato in rete un’immagine piuttosto interessante. Quest’ultima ritrae uno schema di uno dei prossimi smartphone di casa Xiaomi, ovvero il prossimo Xiaomi Redmi K60 Ultra. Osservando questa immagine, possiamo quindi farci un’idea generale di come potrebbe essere il design.

Osservando l’immagine in questione, possiamo quindi notare la presenza sul fronte di un ampio display con un piccolo foro centrale per la fotocamera e possiamo anche notare la presenza di cornici molto sottili. La parte posteriore dello smartphone sembra poi che avrà un modulo fotografico di forma quadrata.

Al suo interno, sembra che saranno collocati due grandi sensori fotografici più uno più piccolino posto di fianco. Nel modulo fotografico, troverà poi posto un piccolo flash LED. Ricordiamo che il prossimo Xiaomi Redmi K60 Ultra, stando alle indiscrezioni, sarà uno smartphone appartenente alla fascia alta del mercato. Sotto alla scocca, sarà presente il soc MediaTek Dimensity 9200. Sul fronte ci sarà poi un display con tecnologia OLED e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Il nuovo device dovrebbe inoltre supportare la ricarica rapida da 100W.