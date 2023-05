Prodotti ritirati, possiamo salutare questi due alimenti perché spariranno dai supermercati

La sicurezza alimentare è un argomento di grande importanza, soprattutto quando si tratta di prodotti che consumiamo quotidianamente. Recentemente, sono stati ritirati dai supermercati alcuni prodotti, tra cui gorgonzola e pancetta, a causa del rischio di contaminazione da Listeria, un batterio che può causare gravi infezioni alimentari.

Prodotti ritirati: nel mirino gorgonzola e pancetta

Le malattie trasmesse da alimenti (MTA) possono essere provocate dal consumo di cibi o acqua contaminati da agenti patogeni come batteri, virus, tossine o parassiti. Queste malattie possono manifestarsi con sintomi prevalentemente gastrointestinali, come febbre, vomito e diarrea, ma possono anche avere conseguenze più gravi, come nel caso della listeria o del botulino.

Le MTA possono colpire persone di tutte le età, ma possono essere particolarmente gravi in soggetti in età pediatrica, persone con sistema immunitario compromesso, malati cronici e donne in gravidanza. Esistono diverse tipologie di MTA, tra cui le infezioni alimentari, causate dall’ingestione di patogeni; le intossicazioni alimentari, causate dall’ingestione di sostanze tossiche; e le tossinfezioni alimentari, in cui il patogeno produce sostanze tossiche.

Secondo gli ultimi report della EFSA e ECDC, si stima che nell’Unione europea si verifichino ogni anno più di 320.000 casi di MTA nell’uomo. Tra i patogeni più frequenti ci sono Campylobacter, Salmonella, E. Coli STEC, Yersinia e Listeria. Le MTA sono spesso favorite da cattive pratiche di produzione, trasporto e manipolazione degli alimenti.