Le promozioni targate TIM proseguono anche nel mese di maggio. Gli abbonati che optano per una ricaricabile di TIM avranno a disposizione una serie di tariffe molto convenienti, anche se paragonate a quelle di Vodafone, WindTre o Iliad. Ad esempio, i clienti del provider nazionale possono scegliere una delle versioni della promozione Wonder, con prezzi e soglie ancora più convenienti.

TIM, le migliori occasioni Wonder di primavera

I clienti che scelgono le promo Wonder di TIM avranno a loro disposizione ben due pacchetti. Il primo ticket comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per la navigazione in rete. Il costo per gli abbonati sarà pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Per quanto concerne il secondo pacchetto, TIM assicura consumi no limits per le telefonate e l’invio dei messaggi, cui si aggiungono 70 Giga per navigare in rete anche con il 5G. Il prezzo è di soli 8,99 euro ogni trenta giorni, con un contributo una tantum di 10 euro per l’attivazione.

Sempre in primavera, TIM conferma uno dei suoi più interessanti vantaggi per il pubblico, ossia la presenza di costi bloccati nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Nel semestre successivo alla sottoscrizione della SIM, il provider si impegna a non modificare né le soglie di consumo della tariffa né i suoi costi di rinnovo.

Tutti coloro che sono interessati all’attivazione di questa tariffa dovranno effettuare la portabilità del numero da Iliad, Vodafone o WindTre. Le promozioni non sono disponibili per coloro che già hanno SIM attiva.