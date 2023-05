Oppo ha ufficialmente presentato al mondo il suo nuovo Oppo A98 5G, uno smartphone caratterizzato da prestazioni di livello ed una batteria da 5000mAh, in grado di supportare la ricarica SUPERVOOC da 67W e la tecnologia Battery Health proprietaria, il tutto condito con un display da 120Hz Silky Smooth e le funzioni più richieste dal pubblico.

Disponibile in due colorazioni, Dreamy Blue e Cool Black, grazie al processo Oppo Glow, sulla back cover è stato creato un effetto cristallo decisamente scintillante (migliorando notevolmente anche l’oleofobicità). Sarà facilissimo portarlo nelle tasche dei pantaloni, dato un peso non troppo elevato (192 grammi) ed uno spessore decisamente ridotto (8,2 millimetri), con una ergonomia migliorata dall’iconico form factor 3D.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente la batteria, nella sua fascia di prezzo gode della migliore configurazione, infatti con la ricarica super rapida a 67W, è possibile passare dallo 0 al 100% in soli 44 minuti, oppure in soli 5 minuti sarà possibile avere la giusta carica per fruire di 6 ore di chiamate (l’autonomia raggiunge i 17,5 giorni in standby e con Always-on-display attivo). Con la tecnologia Battery Health Engine, inoltre, la capacità della batteria sarà superiore all’80% anche dopo 1600 cicli di ricarica.

Oppo A98 5G è ufficiale, ecco le specifiche tecniche

Il display è un componente da 6,72 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, per una maggiore fluidità di utilizzo; le prestazioni sono di livello elevato, grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato a sua volta da 8GB di RAM (compatibile con incremento virtuale fino a 8GB) e 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB).

Il comparto fotografico è rappresentato dal sensore principale da 64 megapixel, una fotocamera di profondità da 2 megapixel, ed una con microlenti da 2 megapixel (per un totale di 3 sensori), senza trascurare le funzioni software più classiche, come Ritratto, AI Portrait Retouching, Selfie HDR o AI Color Portrait. I dettagli sono eccellenti grazie al possibile ingrandimento fino a 40 volte, per riuscire così ad immergersi in una prospettiva completamente differente.

L’Oppo A98 5G può essere acquistato a partire da oggi, nelle colorazioni Dreamy Blue e Cool Black, sull’Oppo Store al prezzo consigliato di 449 euro, ma anche su Amazon ed i principali rivenditori di elettronica.