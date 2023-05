In un’operazione senza precedenti, la FIOD e il Ministero Pubblico olandese hanno messo fuori gioco un fornitore illegale di IPTV con centinaia di migliaia di abbonati. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in un edificio commerciale a Den Helder e in una residenza privata, portando all’arresto di quattro persone.

La FIOD e il Ministero Pubblico olandese smantellano una vasta rete di pirateria digitale

La rete illegale di IPTV, che permette di guardare la televisione via internet, era diffusa da un data center a Den Helder, ora chiuso. Questo ha causato l’interruzione del servizio per centinaia di migliaia di abbonati. Il servizio televisivo veniva venduto anche tramite negozi di telefonia, con un costo di circa dieci euro al mese, permettendo agli abbonati di guardare film e serie di vari fornitori come Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN e oltre diecimila canali televisivi.

Le autorità sospettano che i proventi derivanti dalla fornitura dell’IPTV illegale siano stati riciclati su larga scala. Per questo motivo, sono state effettuate perquisizioni in vari edifici nelle città menzionate. La Fondazione Brein, che difende i detentori dei diritti d’autore, ha definito l’operazione come “la più grande indagine penale mai condotta dalla FIOD e dal Ministero Pubblico olandese sulla pirateria digitale in Olanda”. Secondo l’organizzazione, i fornitori hanno causato danni per decine di milioni di euro solo in Olanda.