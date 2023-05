Canone Rai, finalmente è GRATIS, ma per quali utenti?

Il canone Rai è gratis, o meglio alcuni utenti hanno pieno diritto a richiedere l’esenzione totale dal pagamento dell’annosa tassa, ma quali sono? una domanda molto comune a cui difficilmente tanti sanno effettivamente dare una risposta, per questo motivo cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione.

Prima di tutto facciamo un passo indietro, e cerchiamo di capire di che imposta stiamo effettivamente parlando. Si tratta a tutti gli effetti della tassa di possesso di un’apparecchiatura televisiva, introdotta nel 1976, con il solo scopo di finanziare la TV pubblica (oggi comprende anche la radio). Il prezzo è sempre stato annuale e variabile, negli anni è stato incrementato parecchio, sino ad arrivare ai 90 euro circa odierni, da versare tramite le bollette dell’energia elettrica.

Canone Rai gratis, occasioni imperdibili per tutti

Pochi sanno che una condizione essenziale per il pagamento del canone Rai riguarda la presenza di almeno un televisore all’interno della propria abitazione, ciò sta a significare che se l’utente (o la famiglia) non dovesse avere a disposizione nemmeno un prodotto di questo tipo, ha pieno diritto a richiedere l’esenzione. Per farlo deve compilare una autodichiarazione dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Gli altri consumatori che invece rientrano tra coloro che possono richiedere l’esenzione, sono gli over75, che come vi abbiamo più volte riportato in passato, devono avere un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, rappresentando la perfetta occasione per riuscire a risparmiare i 90 euro di cui vi parlavamo sopra.