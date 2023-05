Netflix, a Giugno prepariamoci all'arrivo di Zero Calcare e di tanti altri capolavori

Netflix, il colosso dello streaming, ha annunciato una serie di nuovi film e serie TV che arriveranno sulla piattaforma a giugno 2023. Tra i titoli più attesi ci sono il sequel di “Tyler Rake”, con Chris Hemsworth, e la terza stagione di “The Witcher“, che sarà l’ultima con Henry Cavill nel ruolo del protagonista.

Netflix: tutte le novità in arrivo d’estate

Il sequel di “Tyler Rake” vedrà Hemsworth tornare nel ruolo del mercenario australiano sotto copertura, incaricato di una nuova missione pericolosa. Il film è previsto per il 16 giugno. La terza stagione di “The Witcher”, invece, vedrà Geralt e Ciri affrontare nuove sfide e pericoli. La prima parte della stagione sarà disponibile dal 29 giugno, mentre la seconda parte arriverà il 27 luglio. Non possiamo non nominare anche Zero Calcare, che dopo il suo esordio con “Strappare lungo i bordi”, è pronto per lanciare un nuovo capolavoro chiamato “Questo mondo non mi renderà cattivo“. Quando sarà possibile vederlo? Esattamente a partire dall’8 giugno.

Tra le novità ci sarà anche “Arnold“, un documentario in tre parti che racconta la vita di Arnold Schwarzenegger, dalla sua infanzia in Austria alla sua carriera a Hollywood e alla sua esperienza come governatore della California. Il documentario sarà disponibile dal 7 giugno.

Altri titoli degni di nota includono “A Beautiful Life”, “Black Clover: La Spada dell’Imperatore Magico”, “Dalla mia finestra: Al di là del mare”, “Inumber Number: L’oro di Johannesburg”, “Il Morso del Coniglio”, “Barracuda Queens”, “Non ho mai… S4”, “Tour de France: Sulla scia dei campioni”, “Questo mondo non mi renderà cattivo”, “Il Nostro Pianeta II”, e “Black Mirror 6”.

Questi nuovi titoli rappresentano un mix di generi e temi, che vanno dall’azione all’avventura, dal dramma alla commedia, dalla fantascienza al documentario. Con questa nuova offerta, Netflix continua a dimostrare il suo impegno a fornire una vasta gamma di contenuti di alta qualità per soddisfare i gusti di un pubblico sempre più ampio e diversificato.