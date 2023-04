Zerocalcare, dopo tanta attesa la data del suo arrivo su Netflix è ufficiale

Era solo questione di tempo prima che Zerocalcare tornasse su Netflix con un nuovo progetto, non come seguito di Strappare lungo i bordi, ma con una trama inedita da scoprire. Il 9 giugno debutterà “Questo mondo non mi renderà cattivo“, la seconda serie animata ideata e diretta da Michele Rech, alias Zerocalcare, prodotta da Movimenti Production (gruppo Banijay) in collaborazione con BAO Publishing. La serie sarà composta da sei episodi di circa 30 minuti ciascuno, che ci guideranno nel mondo delle paure, riflessioni e pensieri dell’autore, emblema di una generazione.

Zerocalcare: la trama e i personaggi

La trama ruoterà attorno a Zerocalcare e al ritorno nel quartiere di Rebibbia di un vecchio amico dopo anni di assenza. L’amico fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto, e il protagonista vorrebbe aiutarlo, ma si rende conto di non essere in grado di farlo sentire a casa né di indirizzarlo verso la giusta scelta per trovare il suo posto nel mondo. Il tema centrale della serie è la difficoltà di rimanere fedeli a se stessi di fronte alle contraddizioni della vita, un argomento molto caro all’autore.

Il titolo, ispirato a una canzone di un cantautore romano, è una sorta di mantra che Zerocalcare si ripete nei momenti più difficili, quando il rischio di compiere scelte sbagliate e tradire i propri ideali per uscire dai guai diventa più concreto. Nel cast di personaggi, ritroveremo i protagonisti dell’universo di Zerocalcare: Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo, doppiato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea. Inoltre, verrà introdotto un nuovo personaggio di grande importanza: Cesare. La serie promette grandi sorprese, momenti indimenticabili, risate e sicuramente qualche lacrimuccia!