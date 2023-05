OpenAI, l’organizzazione che sta dietro a ChatGPT, ha lanciato ufficialmente l’app ChatGPT, che offre agli utenti un comodo accesso alle funzionalità del chatbot. Attualmente l’applicazione è disponibile esclusivamente per gli utenti di iPhone, mentre la versione per Android è prevista per il prossimo futuro.

Il rilascio dell’app ufficiale di ChatGPT segna una tappa significativa nelle discussioni in corso sulle potenziali applicazioni di questo chatbot avanzato. La disponibilità dell’applicazione apre agli utenti nuove possibilità di interazione con ChatGPT sui loro dispositivi mobili.

ChatGPT, puoi scaricare l’app su iPhone

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente, ma offre anche un’opzione di acquisto in-app per l’abbonamento ChatGPT Plus. Questo abbonamento offre agli utenti ulteriori vantaggi e funzionalità, come tempi di risposta più rapidi e accesso prioritario ai nuovi aggiornamenti. Chi ha già familiarità con il chatbot di OpenAI riconoscerà l’abbonamento ChatGPT Plus come un’offerta già esistente.

Una caratteristica degna di nota dell’app è la sincronizzazione con la cronologia delle chat dell’utilizzo del web. Gli utenti possono continuare a conversare senza problemi su piattaforme e dispositivi diversi. Inoltre, l’applicazione supporta l’input vocale attraverso il modello Whisper, consentendo agli utenti di interagire con ChatGPT utilizzando la voce.

La decisione di lanciare un’app ufficiale di ChatGPT è stata confermata con un post sul blog ufficiale di OpenAI il 18 maggio 2023. Questo annuncio pone fine alle speculazioni sulla disponibilità di un’applicazione dedicata per la popolare soluzione di intelligenza artificiale.

Attualmente l’applicazione può essere scaricata dall’App Store degli Stati Uniti, ma si prevede di estenderne la disponibilità ad altri Paesi nelle prossime settimane. La decisione di OpenAI di rendere ChatGPT più accessibile attraverso un’applicazione mobile dedicata evidenzia l’impegno dell’organizzazione nel fornire agli utenti esperienze comode e senza interruzioni.

Con la disponibilità dell’app ChatGPT su entrambe le piattaforme iOS e Android, gli utenti potranno sfruttare la potenza di questo chatbot avanzato a portata di mano, consentendo nuove ed entusiasmanti possibilità di comunicazione e interazione.